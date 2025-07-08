وزير الدفاع زار بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق معزيًا بشهداء تفجير دمشق

زار ​وزير الدفاع​ الوطني اللواء ميشال منسى بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق يوحنا العاشر اليازجي في مقره في الكرسي البطريركي في دير سيدة البلمند - الكورة، معزيًا بـ"شهداء التفجير الارهابي في كنيسة مار الياس في دمشق ومؤكدًا التعاطف والتضامن مع البطريرك اليازجي وذوي الشهداء والجرحى في هذه المحنة المؤلمة".

وشكر البطريرك اليازجي لمنسى موقفه، مؤكدًا أن "هذا الاعتداء مؤشر سلبي وضربة خطيرة للتعايش والتآخي في سوريا والوجه التاريخي للتعدد والتنوع في النسيج المجتمعي السوري الذي هو علامة مضيئة في لبنان وسوريا للشرق والعالم".