وزارة التربية عممت "الخط الساخن" المخصص للإجابة على الاسئلة المتعلقة بالامتحانات الرسمية

عممت وزارة التربية والتعليم العالي رقم الخط الساخن المخصص حصرا للإجابة على الاسئلة المتعلقة بالامتحانات الرسمية، والذي يتوافر من يجيب عليه ليلا ونهارا، وهو 01772050 .

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