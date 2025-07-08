مصادر "الأنباء" الكويتية: بري يُبقي المفاوضات حول موضوع السلاح تحت السيطرة

أفادت معلومات صحيفة "الأنباء" الكويتية، بأن "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ أكثر من استشعر حجم الضغط الأميركي لجهة عدم إضاعة الفرصة لأنها ستكون الأخيرة، وهو حاول بطرق متعددة إقناع ​حزب الله​ بضرورة تقديم بعض التنازلات، إلا أنه لم ينجح إلا في الحصول على شيء بسيط"، وذلك على خلفية ورقة الموفد الأميركي توماس باراك.

وقال مصدر مطلع مقرب من مرجع سياسي رسمي كبير لـ"الأنباء": "لم تقدم الجهات الدولية أي ضمانات لجهة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي لاتزال تحتلها، وكذلك لجهة إطلاق الأسرى ووقف العدوان والخروقات للاتفاق". وأضاف: "ان رفع سقف الخطاب من الحزب والنبرة العالية، يعطيان الفرصة لرئيس مجلس النواب نبيه بري المعروف بقدرته على المحاورة لخفض سقف الضغوطات على الحزب والإجراءات المطلوبة منه، خصوصا ان الدول الغربية والإقليمية تعطي رئيس المجلس ثقة كبيرة كمحاور يحرص على دفع الأمور نحو حلول معتدلة ومقبولة من الجانبين".

وتابعت المصادر: "على رغم الأجواء المتشنجة، يبقي بري المفاوضات حول موضوع السلاح تحت السيطرة وتجنب الوصول إلى الحائط المسدود، مكررا التجارب السابقة التي قادها بصبر ومرونة مع الدول الغربية والولايات المتحدة تحديدا".