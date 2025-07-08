الجيش: توقيف أحد المسلحين الذين ظهروا أثناء إحدى المناسبات في منطقة زقاق البلاط- بيروت

أعلنت قيادة الجيش، في بيان، أن "بتاريخ 7 /7 /2025، وبعد عمليات رصد ومتابعة من قبل مديرية المخابرات لملاحقة مسلحين ظهروا أثناء إحدى المناسبات في منطقة زقاق البلاط - بيروت بتاريخ 4 /7 /2025، أوقفت دورية من المديرية على طريق جزين - جباع المواطن (ا.ف.) الذي كان من بين المسلحين المذكورين، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا".

هذا، وسُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.