أعلنت قيادة الجيش، في بيان، أن "بتاريخ 7 /7 /2025، وبعد عمليات رصد ومتابعة من قبل مديرية المخابرات لملاحقة مسلحين ظهروا أثناء إحدى المناسبات في منطقة زقاق البلاط - بيروت بتاريخ 4 /7 /2025، أوقفت دورية من المديرية على طريق جزين - جباع المواطن (ا.ف.) الذي كان من بين المسلحين المذكورين، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا".
هذا، وسُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف أحد المسلحين الذين ظهروا أثناء إحدى المناسبات في منطقة زقاق البلاط- بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.