وزير خارجية فرنسا: نواصل دعم لبنان للتأكد من أنه سيستعيد استقراره

أشار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريح لقناة "الحدث" السعودية، إلى "أننا نواصل دعم لبنان للتأكد من أنه سيستعيد استقراره".
ولفت إلى "أننا أجرينا مشاورات جيدة مع الموفد الأميركي توماس باراك ولبنان وسوريا في قلب مشاغلنا"، وفق ما نقلت القناة، وقال: "نواصل الحوار مع دمشق حول عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب".
إلى ذلك، رأى بارو أنّ "بعض صواريخ إيران يمكن أن تطال أراضي أوروبا وفرنسا ونطلب تعهدات من إيران حول برنامجها الصاروخي"، مضيفًا "على إيران وقف دعم المجموعات التي أغرقت الشرق الأوسط بالفوضى".
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