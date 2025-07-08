وزير خارجية فرنسا: نواصل دعم لبنان للتأكد من أنه سيستعيد استقراره

أشار وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو​، في تصريح لقناة "الحدث" السعودية، إلى "أننا نواصل دعم ​لبنان​ للتأكد من أنه سيستعيد استقراره".

ولفت إلى "أننا أجرينا مشاورات جيدة مع الموفد الأميركي توماس باراك ولبنان وسوريا في قلب مشاغلنا"، وفق ما نقلت القناة، وقال: "نواصل الحوار مع دمشق حول عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب".

إلى ذلك، رأى بارو أنّ "بعض صواريخ ​إيران​ يمكن أن تطال أراضي أوروبا و​فرنسا​ ونطلب تعهدات من إيران حول برنامجها الصاروخي"، مضيفًا "على إيران وقف دعم المجموعات التي أغرقت الشرق الأوسط بالفوضى".