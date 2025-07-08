إعلام إسرائيلي: الحدث الأمني في شمال غزة مستمر ويتطور مع فقدان جندي ووجود آليات مشتعلة

كشفت مواقع إخبارية إسرائيلية غير خاضعة للرقابة العسكرية، أن "الحدث الأمني في شمال قطاع غزة لا يزال مستمرا ويتطور مع فقدان جندي ووجود آليات مشتعلة"، وفق ما نقلت قناة "الجزيرة".

وفي وقت سابق، نقلت قناة "الجزيرة" عن مواقع إخبارية إسرائيلية غير خاضعة للرقابة العسكرية، إشارتها إلى "وقوع حدث أمني صعب واستثنائي شمال قطاع ​غزة​"، معلنة عن "إصابة 16 جنديا في انفجار عبوة ناسفة بقوة عسكرية وفي استهداف قوة الإنقاذ".

وقالت إن "مروحيات سلاح الجو تطلق النار في مكان الحدث الأمني شمال قطاع غزة".

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "الحدث الأول في بيت حانون كان انفجار عبوة ناسفة في مدرعة تحمل جنودا والحدث الثاني في بيت حانون أيضا وشمل استهداف روبوت محمل بذخائر أثناء تجهيزه".

وقالت مواقع إخبارية إسرائيلية: "أحد المصابين في الحدث الأمني ضابط كبير".