إعلام سوري: انفجار بمستودع ذخيرة قرب بلدة الفوعة بريف إدلب

أفادت وسائل إعلام سورية، عن "انفجار بمستودع ذخيرة قرب بلدة الفوعة بريف إدلب".
في 2 تموز الحالي، أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع السورية، أنّ "انفجارات متتالية وقعت قرب الفوعة في إدلب ناجمة عن انفجار مستودع ذخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة"، وفق ما نقل التلفزيون السوري.
وقالت وزارة الدفاع السورية حينها: "لا ضحايا أو إصابات بين المدنيين أو طواقم الإسعاف نتيجة الانفجارات".
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