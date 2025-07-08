إعلام سوري: انفجار بمستودع ذخيرة قرب بلدة الفوعة بريف إدلب

أفادت وسائل إعلام سورية، عن "انفجار بمستودع ذخيرة قرب بلدة الفوعة بريف ​إدلب​".

في 2 تموز الحالي، أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع السورية، أنّ "انفجارات متتالية وقعت قرب الفوعة في ​إدلب​ ناجمة عن انفجار مستودع ذخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة"، وفق ما نقل التلفزيون السوري.

وقالت وزارة الدفاع السورية حينها: "لا ضحايا أو إصابات بين المدنيين أو طواقم الإسعاف نتيجة الانفجارات".