نقلت قناة "الجزيرة" عن مواقع إخبارية إسرائيلية غير خاضعة للرقابة العسكرية، إشارتها إلى "وقوع حدث أمني صعب واستثنائي شمال قطاع غزة"، معلنة عن "إصابة 16 جنديا في انفجار عبوة ناسفة بقوة عسكرية وفي استهداف قوة الإنقاذ".
وقالت إن "مروحيات سلاح الجو تطلق النار في مكان الحدث الأمني شمال قطاع غزة".
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "الحدث الأول في بيت حانون كان انفجار عبوة ناسفة في مدرعة تحمل جنودا والحدث الثاني في بيت حانون أيضا وشمل استهداف روبوت محمل بذخائر أثناء تجهيزه".
وقالت مواقع إخبارية إسرائيلية: "أحد المصابين في الحدث الأمني ضابط كبير".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: إصابة 16 جنديا إسرائيليا في انفجار عبوة ناسفة بقوة عسكرية واستهداف قوة الإنقاذ بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.