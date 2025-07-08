بيرني ساندرز: البيت الأبيض سيرحّب اليوم بمجرم حرب مدان من المحكمة الجنائية الدولية

أشار السيناتور الأميركي ​بيرني ساندرز​، في تصريح، إلى أنّ "البيت الأبيض سيرحّب اليوم بمجرم حرب مدان من المحكمة الجنائية الدولية"، وذلك في إشارة إلى اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ورئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​.

ولفت إلى أنّ "ترامب كالرئيس الأميركي السابق جو بايدن ساعد وساند حكومة نتانياهو المتطرّفة في قتل وتجويع المدنيين بغزة".

ومن المقرر أن يلتقي نتانياهو ترامب الليلة بعد أن يلتقي المبعوث الأميركي ​ستيف ويتكوف​ ووزير الخارجية الأميركي ​ماركو روبيو​.

من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ الليلة التطورات الإيجابية في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أنّ "الأولوية القصوى لترامب الآن هي إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى ويركز على دفع حماس للموافقة على وقف إطلاق النار".