شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" يناقش الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ مع ممثلى الأحزاب بالقائمة الوطنية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حزب حماة الوطن، أمس الاثنين، الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية من أجل مصر، لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث شارك في الاجتماع ممثلون عن أحزاب: حماة الوطن ومستقبل وطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل والتجمع وإرادة جيل والحرية والوفد والإصلاح والتنمية والمؤتمر وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستقبل قيادات الحزب، المشاركين، وتم مواصلة المناقشات بشأن تفاصيل إعداد القائمة الوطنية من أجل مصر، وكذلك الاستعدادات الخاصة للخروج بمشهد ديمقراطي يليق بالدولة المصرية لانتخاب مجلس الشيوخ 2025.