شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: القائمة الوطنية تعتمد معايير واضحة وثابتة لاختيار مرشحيها والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الاجتماع الثاني للقائمة الوطنية من أجل مصر، الذي استضافه حزب حماة الوطن، يمثل خطوة هامة في الإعداد الجاد لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتابع :"وتضم هذه القائمة 12 حزبًا سياسيًا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".

وأشار عابد إلى أن هذا التنسيق الواسع بين الأحزاب يُعد أمرًا فريدًا في المنطقة، ويبرز النموذج الديمقراطي الناضج الذي تقدمه مصر، مشددا على وعي الشعب المصري ودعمه لمؤسسات الدولة في اللحظات المصيرية، مؤكدًا استمراره في دعم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة في الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح علاء عابد، أن القائمة الوطنية تعتمد معايير واضحة وثابتة لاختيار مرشحيها لمجلس الشيوخ، ثم لاحقًا لمجلس النواب.

وتهدف هذه المعايير إلى ضمان تمثيل حقيقي لجميع فئات الشعب، بما في ذلك، الشباب، المرأة، ذوي الهمم، المسيحيين، والعاملين بالخارج.



وأضاف أن هناك مشاورات جارية لانضمام أحزاب إضافية إلى القائمة، وأن نسبة تمثيل حزب مستقبل وطن قد تم التوافق عليها بالفعل.

وفيما يخص المقاعد الفردية بالمحافظات، أشار إلى استمرار المشاورات لحسمها وفق نفس المعايير التي تضمن التمثيل العادل والمنضبط.

واختتم عابد تصريحاته بالتأكيد على شفافية جميع الخطوات المتخذة، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام حاضرة وتتابع كافة التفاصيل.

وأكد أن الهدف هو إطلاع المواطن على أن 12 حزبًا وتنسيقية موحدة تعمل باحترام لإرادة الشعب، وأن هذه المعايير الثابتة ستكون الأساس الذي ستخاض به الانتخابات القادمة.