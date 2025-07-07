شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: الشهيد أحمد منسى بطل جسّد شرف العسكرية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

وجّه ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديموقراطى أنه في الذكرى الثامنة لمعركة كمين البرث الخالدة، التي وقعت في 7 يوليو 2017، واستشهد فيها البطل العقيد أركان حرب أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، تحية فخر واعتزاز لروح الشهيد ورفاقه الأبطال الذين سطّروا بدمائهم واحدة من أعظم ملاحم الصمود والتضحية في مواجهة الإرهاب الأسود بسيناء.

وقال الشهابي، إن كمين البرث لم يكن مجرد مواجهة مسلحة، بل كان معركة وعي وإيمان وفداء، قاوم فيها الشهيد أحمد منسي ورفاقه هجومًا إرهابيًا غادرًا شنّه أكثر من 150 عنصرًا تكفيريًا مدججين بالسلاح على الكتيبة 103 صاعقة بمدينة رفح، مستخدمين 12 عربة دفع رباعي وأسلحة متوسطة وثقيلة وقذائف آر بي جي وهاون وجرينوف ومفخخات.

ورغم شراسة الهجوم، صمد البطل منسي ورفاقه أربع ساعات كاملة من القتال الضاري، وقفوا فيها كالعهد على ثرى سيناء الطاهر، ورفضوا الانسحاب أو الاستسلام، ودافعوا عن موقعهم بشجاعة نادرة حتى ارتقوا إلى جوار ربهم شهداء أبرار، بعد أن كبّدوا العدو خسائر فادحة، وأسفر تدخل القوات الجوية عن مقتل أكثر من 40 إرهابيًا وتدمير 6 عربات إرهابية.

وأكد الشهابي أن الشهيد أحمد منسي سيظل رمزًا خالدًا للعسكرية المصرية، ورجلاً حمل روحه على كفه حتى اللحظة الأخيرة، وأن ذكراه ستظل محفورة في وجدان الوطن، تلهم الأجيال القادمة بمعاني التضحية والبطولة والصدق في الانتماء.

واختتم الشهابي تصريحه بقوله "في ذكرى البرث نُجدد العهد مع أرواح الشهداء بأن تبقى مصر عصيّة على الإرهاب، قوية بأبنائها، شامخة بتاريخها، منصورة بعدالة قضيتها.. المجد للشهيد منسي.. المجد لكل من دافع عن تراب هذا الوطن واستراح في أرضه الطاهرة."