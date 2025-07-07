شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والتنمية: المشاركة فى القائمة الوطنية لا تتعارض مع تحالف الطريق إلى الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس علاء عبد النبي، النائب الأول لرئيس الحزب، خلال تصريحاته الصحفية على هامش الاجتماع الثاني لتحالف "القائمة الوطنية من أجل مصر" بمقر حزب حماة الوطن، اليوم:"شارك حزب الإصلاح والتنمية للمرة الثانية في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وذلك على الرغم من كونه أحد أحزاب المعارضة".

وأوضح عبد النبي أن أبرز مخرجات الاجتماع تمثلت في تشكيل لجنة إعلامية، ستتولى مسؤولية تنظيم وضبط آليات الدعاية الانتخابية، ويأتي هذا الإجراء تزامنًا مع اقتراب غلق باب الترشح يوم الخميس المقبل، وقصر المدة المخصصة للدعاية الانتخابية التي تتراوح بين 10 و 18 يوليو.

وأضاف أن اللجنة القانونية قد شُكلت مسبقًا، وأن غالبية الأحزاب المشاركة قد قدمت بالفعل مرشحيها إلى اللجنة، متوقع أن يتم تقديم أوراق القائمة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال يومي الثلاثاء أو الأربعاء القادمين.

أكد النائب الأول لرئيس حزب الإصلاح والتنمية أن مشاركة الحزب في القائمة الوطنية لا تتعارض مع كونه جزءًا من تحالف "الطريق إلى الديمقراطية، ويضم هذا التحالف، الذي يركز على خوض الانتخابات في نظام الفردي فقط، أيضًا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وكشف عبد النبي أن التحالف يقدم مرشحًا واحدًا في كل محافظة، وقد تم تقديم أربعة مرشحين حتى الآن في أربع محافظات، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى ثمانية مرشحين في ثماني محافظات خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الحزب للتوسع بشكل مدروس وفعّال.

واختتم عبد النبي، حديثه بالتأكيد على أهمية التنسيق والعمل الجماعي بين القوى السياسية، مشددا على أن هذا التعاون ضروري لضمان مشاركة فاعلة في العملية الانتخابية، ولخلق حالة من التوازن والتمثيل الحقيقي داخل البرلمان.