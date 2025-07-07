لافروف: روسيا مستعدة لتزويد إيران بيورانيوم مخصّب بمستوى كاف لبرنامج نووي سلمي

أشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أنّ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تتحمل مسؤوليتها عن تقييماتها الغامضة للبرنامج النووي الإيراني"، معلنًا أنّ "روسيا مستعدة لتزويد إيران بيورانيوم مخصّب بمستوى كاف لبرنامج نووي سلمي".
ولفت، في تصريح بعد مشاركته في قمة "بريكس" في البرازيل، إلى أنّ "توسع حلف الناتو لم يكن مفيدًا على عكس مجموعة البريكس".
وقال لافروف: "بحثنا استخدام العملات الوطنية بين دول البريكس واقترحنا إنشاء منصة استثمارية للمجموعة"، موضحًا أنّ "الثقة في الدولار الأميركي تهاوت وبحثنا نظاما ماليا جديدا بين دول البريكس".
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