لولا دا سيلفا بعد تهديد ترامب لدول "بريكس": نحن دول ذات سيادة ولا يلزمنا امبراطور

شدد الرئيس البرازيلي لولا إيناسيو دا سيلفا، في ختام قمّة "​بريكس​"، على أنّ دول مجموعة البريكس "ذات سيادة. لا يلزمنا امبراطور"، وذلك ردًا على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدول المجموعة.

وكان ترامب قد أعلن أنه سيعمل على زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10% على دول "بريكس" بسبب معاداتها لأميركا كما قال.

في وقت سابق، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ "التفاعل في سياق بريكس لم يكن أبدا ولن يكون يوما موجّها ضدّ بلد ثالث"، ردّا على سؤال عن تصريحات هدّد فيها الرئيس الأميركي دول "بريكس".