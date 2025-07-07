القناة 12 الإسرائيلية: نتانياهو يسعى إلى تفاهمات مع ترامب بشأن مبادئ التفاوض مستقبلًا مع إيران

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، بأنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يسعى إلى تفاهمات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مبادئ التفاوض مستقبلًا مع إيران".
ولفت المسؤولون إلى أنّ "نتانياهو يسعى لبحث سيناريوهات قد تبرر هجمات عسكرية على المنشآت الإيرانية".
ومن المقرر أن يلتقي نتانياهو ترامب الليلة بعد أن يلتقي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الليلة التطورات الإيجابية في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أنّ "الأولوية القصوى لترامب الآن هي إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى ويركز على دفع حماس للموافقة على وقف إطلاق النار".
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