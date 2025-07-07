التلفزيون السوري: حريق بسبب عطل في التيار الكهربائي في مبنى تابع لوزارة الداخلية السورية بدمشق

أفاد التلفزيون السوري، عن "حريق بسبب عطل في التيار الكهربائي في مبنى تابع لوزارة الداخلية السورية قرب ساحة الأمويين في ​دمشق​ والأضرار تقتصر على الماديات".

وفي وقت سابق، أفادت قناة "الميادين" عن مصادر سورية، عن "دوي انفجار عنيف خلف مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وسط العاصمة السورية ​دمشق​ في محيط ساحة الأمويين".