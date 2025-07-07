أفادت وكالة "رويترز"، بأنّ "سلطات أميركا ألغت تصنيف "جبهة النصرة" منظمة إرهابية أجنبية"، وهي المنظمة التي كان يزعمها الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع.
ويأتي ذلك بعد أسبوع من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا لإنهاء العقوبات على سوريا.
وقال الرئيس الأميركي إن الشعب السوري عظيم ويقوده رجل قوي وطيب، في إشارة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، مضيفا أنه رفع العقوبات عن سوريا من أجل "منحها فرصة".
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تتخذ المزيد من الإجراءات لدعم سوريا مستقرة وموحدة.
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