ترامب: سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على اليابان وكوريا الجنوبية

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، "أننا سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على ​اليابان​ و​كوريا الجنوبية​".

وسبق وأن ذكرت الحكومة اليابانية في بيان أنها تعتزم مواصلة التنسيق الفعال مع الجانب الأميركي بشأن هذه المسألة، إذ عملت على تجنب فرض رسوم جمركية أعلى.

وهاجم ترامب اليابان قبل أيام بسبب ما قال إنه إحجام طوكيو عن استيراد الأرز المزروع في الولايات المتحدة، واتهم اليابان بالانخراط في ممارسة تجارة "غير عادلة" في قطاع السيارات.

من جانبه، قال وزير التجارة الكوري الجنوبي، يو هان-كو، إن بلاده طلبت من واشنطن تقليص الرسوم الجمركية على السيارات والصلب، مشيرا إلى أن المفاوضات التجارية مع أميركا قد تمتد لما بعد مهلة 9 تموز.