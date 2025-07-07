أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "أننا سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على اليابان وكوريا الجنوبية".
وسبق وأن ذكرت الحكومة اليابانية في بيان أنها تعتزم مواصلة التنسيق الفعال مع الجانب الأميركي بشأن هذه المسألة، إذ عملت على تجنب فرض رسوم جمركية أعلى.
وهاجم ترامب اليابان قبل أيام بسبب ما قال إنه إحجام طوكيو عن استيراد الأرز المزروع في الولايات المتحدة، واتهم اليابان بالانخراط في ممارسة تجارة "غير عادلة" في قطاع السيارات.
من جانبه، قال وزير التجارة الكوري الجنوبي، يو هان-كو، إن بلاده طلبت من واشنطن تقليص الرسوم الجمركية على السيارات والصلب، مشيرا إلى أن المفاوضات التجارية مع أميركا قد تمتد لما بعد مهلة 9 تموز.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على اليابان وكوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.