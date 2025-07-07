الصحة: شهيد جراء الغارة الإسرائيلية على بيت ليف

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على دراجة في بلدة ​بيت ليف​ قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​​​​ على ​​​​لبنان​​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.