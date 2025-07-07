شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: اجتماع القائمة الوطنية الثاني أكد التلاحم السياسي والحزبي والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاجتماع التشاوري الثاني لممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات الشيوخ والتي تضم ١٢ حزبا سياسيا بجانب تنسيقية شباب الأحزاب، الجميع كان لديهم حرص علي المصلحة الوطنية

وتابع غنيم، على هامش مشاركته في الاجتماع التساوي الثاني للقائمة الوطنية،:" مشاركة حزب المؤتمر في القائمة الوطنية من أجل مصر يأتي في إطار حرص الحزب على تعزيز العمل الوطني المشترك، وتأكيدًا على دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها الدستورية.

واستكمل :" نحن حريصين في الحزب علي أهمية الدفع بكوادر وطنية تمتلك الكفاءة والخبرة لخوض الاستحقاق الانتخابي بكل جدية ومسؤولية، وحيث إن القائمة الوطنية تعد نموذجًا حيًا للتوافق الوطني والتكامل السياسي بين مختلف التيارات الحزبية من أجل المصلحة العليا للوطن، والمرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود والعمل الجماعي لدعم الاستقرار السياسي واستكمال مؤسسات الدولة.



وأكد، نحن نشارك في القائمة الوطنية بوعي وإرادة وطنية صادقة، وسنظل داعمين لكل ما من شأنه أن يعزز مسار الإصلاح السياسي ويخدم المواطن المصري ويحقق تطلعاته."



