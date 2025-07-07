شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حضور ممثلي الأحزاب للاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية من أجل مصر والان مع تفاصيل الخبر

يُعقد الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية من أجل مصر، والذي استضافه حزب حماة الوطن بحضور عدد من القيادات البارزة وممثلي 12 حزبًا سياسيًا، بالإضافة إلى ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويأتي الاجتماع التنسيقي الثاني، في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض غمار انتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة، ويعكس هذا التجمع الواسع تكاتف القوى السياسية وتنسيق جهودها لتقديم قائمة وطنية موحدة، بهدف تعزيز التوافق الوطني ودعم المسيرة الديمقراطية في مصر.

ويأتي الاجتماع الثاني للقائمة ليؤكد على الجدية في التحضيرات والعمل المشترك بين الكيانات السياسية المشاركة.



من بين الحضور البارزين في الاجتماع:

من حزب مستقبل وطن: أحمد عبد الجواد، وعلاء عابد، وعبد الهادي القصبي.

من حزب الجبهة الوطنية: السيد القصير، ومحمد مصطفى شردي.

من حزب الشعب الجمهوري: محمد صلاح أبو هميلة.

من حزب إرادة جيل: تيسير مطر.

من حزب الحرية: محمد عطية الفيومي.



من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: هيثم الشيخ.

من حزب المؤتمر: الربان عمر صميدة، والسعيد غنيم.

من حزب العدل: عبد المنعم إمام، ومعتز الشناوي.

من المصري الديمقراطي : فريد زهران.

تحرص القائمة الوطنية من أجل مصر على ضم كفاءات وشخصيات متنوعة تمثل مختلف أطياف المجتمع المصري، لضمان تمثيل شامل وفعال تحت قبة مجلس الشيوخ، بما يسهم في إثراء الحياة السياسية والتشريعية في البلاد.