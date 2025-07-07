قتلى وجرحى في أوكرانيا جراء هجمات روسية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الاثنين، إن روسيا شنت غارات جوية ليلية على مناطق عدة في أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، وسط تصعيد متواصل في الهجمات الجوية.

وأفاد أوليه كيبر الحاكم العسكري لمنطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود، أن الغارات أسفرت عن مقتل رجل واحد وإلحاق أضرار بالبنية التحتية في المدينة.

وفي منطقة خيرسون جنوب البلاد، قال الحاكم العسكري أوليكساندر بروكودين إن رجلاً يبلغ من العمر 35 عاماً قُتل بعدما أصابت طائرة مسيّرة جرّاراً زراعياً بالقرب من بلدة بيريسلاف.

وفي خاركيف، شمال شرق أوكرانيا، أُصيب 27 شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال، في هجمات شنّتها طائرات مسيّرة على مبانٍ سكنية، بحسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة، إيجور تيريخوف، الذي أضاف لاحقاً أن هجوماً آخر أسفر عن إصابة 16 شخصاً إضافيين. وقال عبر منصة «تليجرام» إن ست طائرات مسيّرة من طراز «شاهد» ضربت المدينة في غضون 10 دقائق فقط.

من جهته، نشر الجيش الأوكراني على «فيسبوك» أن مبنى تابعاً لمركز تجنيد في خاركيف تعرض للقصف.

وفي زابوريجيا، تحطمت طائرة مسيّرة قرب مركز تجنيد، ما أدى إلى إصابة جندي واحد وفق المعلومات الأولية، بينما ذكر الحاكم العسكري إيفان فيدوروف على «تليجرام» أن عدد الجرحى ارتفع إلى 17 شخصاً.

وبحسب السلطات الأوكرانية، قُتل ما لا يقل عن 10 مدنيين وأُصيب 38 آخرون، بينهم ثلاثة أطفال، في هجمات روسية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتشهد أوكرانيا تصعيداً في الهجمات الجوية الروسية، بعد أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الأزمة. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، إن روسيا شنت خلال الأسبوع الماضي نحو 1270 هجوماً بطائرات مسيّرة، و39 صاروخاً، وما يقرب من ألف قنبلة انزلاقية على الأراضي الأوكرانية.