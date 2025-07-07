مصادر "الحدث": باراك سيعود إلى بيروت قريبًا وبري بحث معه تثبيت مزارع شبعا مع لبنان وترسيمها مع سوريا

كشف مصادر قناة "الحدث" السعودية، أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري بحث مع الموفد الأميركي توماس باراك ملف الحدود مع إسرائيل وتثبيت مزارع شبعا مع ​لبنان​ وترسيمها مع سوريا"، كما أنّ "رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة نواف سلام أبلغوا باراك استعداد لبنان الكامل للتعاون مع القيادة السورية".

إلى ذلك، قالت مصادر "الحدث" إنّ "باراك سيعود إلى لبنان قريبًا".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار باراك بعد لقائه الرئيس عون إلى "أنني ممتن للرد اللبناني وفيه الكثير من الافكار وإسرائيل تريد السلام مع لبنان"، مضيفًا "ليس على لبنان الالتزام بأي جدول زمني خصوصاً أنه يريد صيغة حول ما يريد تحقيقه ونحن هنا للمساعدة".