الصحة: شهيد بالغارة الإسرائيلية على سيارة في دير كيفا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة ​دير كيفا​ قضاء ​صور​ أدت إلى سقوط شهيد".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​​​​ على ​​​​لبنان​​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.