رجي التقى باراك وأطلع منه على أجواء لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى تركيا وموفد الرئيس الأميركي الخاص توماس برّاك والوفد المرافق بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون.
وأطلع برّاك رجّي على أجواء لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين.
من جهته، عرض رجّي لتطلعات الشعب اللبناني فيما يتعلق بقضية بسط سلطة الدولة اللبنانية وسيادتها على كامل أراضيها، وبموقع لبنان ودوره المستقبلي في المنطقة.
هذا وشكر رجّي الموفد الرئاسي الأميركي على "مبادرته وما يقوم به من جهود باسم الإدارة الأميركية لمساعدة لبنان على إعادة بناء الدولة وتثبيت دعائمها وتحقيق الاستقرار والنهوض الاقتصادي".
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