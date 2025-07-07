تجمع موظفي الإدارة العامة أعلن التوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة

أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة، التوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع حصرًا، على أن يكون التوقف عن العمل أيام الاربعاء والخميس والجمعة من كل اسبوع، ومن ثم زيادة أيام التوقف تدريجيًا وصولًا إلى التوقف الدائم، "إلى حين إقرار مطالب" الموظفين.
وأكد التجمع على "بعض مطالبه الاخيرة وأهمها: إعطاء زيادة فورية تصدر بمرسوم، تعادل 35 ضعفا، أسوة بما أعطي للهيئات والمجالس، إلغاء شروط المثابرة أو تعديلها، كما جاء في الاقتراحات المقدمة من تجمع الموظفين، إقرار مشروع تصحيح للرواتب خلال هذا العام، دون التجزئة، مع رفض تمييز إدارات عن اخرى، تسوية أوضاع الأجراء والمتعاقدين بما يحفظ حقوقهم المشروعة كاملة وإفادة المتقاعدين المدنيين من الزيادة التي أُعطيت للمتقاعدين العسكريين".
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