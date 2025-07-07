اعلنت جمعية موظفي مديرية المالية العامة، تعقيبا على البيان رقم 10/2025 الصادر عن تجمع موظفي الادارة العامة، "وبما أنه مر اسبوع ولم نلق أي تجاوب او حتى سؤال من المسؤولين، ضاربين بعرض الحائط مطالب الموظفين المحقة، وبما أننا كموظفي وزارة المالية بادرنا لطلب موعد مع المسؤولين، وافساحا بالمجال للحوار الهادف الى تحصيل الحقوق، وبسبب استمرار الحكومة في احداث شرخ وفجوة كبيرة بين رواتب الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة على قاعدة "ناس بسمنة وناس بزيت"، وبناءً على كل ما تقدم، نعلن "الاستمرار بالتوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة المقلبين ريثما تتوضح الأمور على ضوء نتيجة الاجتماع مع المسؤولين، وعلى ان تحدد الخطوات اللاحقة على أساسها" .
وتمنت الجمعية "من جميع الزملاء، الإلتزام التام بقرار التوقف عن العمل".
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية موظفي المالية: استمرار التوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.