كرياكوس احتفل بعيد القديس ساسين في دار شمزين

ترأسَ راعي ابرشية دار شمزين المتروبوليت أفرام كرياكوس قداسا الهيا، لمناسبة عيد شفيع الرعية القديس ساسين، بمشاركة كاهن الرعية الأب بورفيريوس مخايل والشماس بشارة عطالله، مع حشد من المؤمنين.
في عظته، شدّد المطران كرياكوس على أهمية التمسّك بالإيمان في وجه تحدّيات العصر، مذكّرًا أن "القديسين ليسوا مجرّد ذكرى تاريخية، بل هم مثال حيّ يُنير طريقنا، ويُعلّمنا التواضع والمحبة والسير بثبات في درب المسيح".
بعد القداس، شارك المؤمنون بمائدة محبة من إعداد وتحضير أبناء وسيدات البلدة، وسط أجواء من الفرح والمحبة، سائلا شفاعة القديس ساسين أن "يثبتنا في الإيمان، وأن يحمي هذه الرعية والعالم أجمع من جميع التجارب والضيقات".
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