سلام: الدولة وحدها من تملك خيار الحرب والسلم وهذا ما ناقشناه مع باراك

أشار رئيس الحكومة نواف سلام، بعد لقائه الموفد الأميركي توم برّاك، الى أننا "نشدّد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف كامل للأعمال العدائية وبدء عملية ​إعادة الإعمار​ والإفراج عن الأسرى".

ولفت سلام، الى أن "بحثُنا مع براك منطلق من المسلمات التي أكدناها في البيان الوزاري وهي ضرورة الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات والبدء بعملية اعادة الاعمار واطلاق الاسرى"، مضيفاً "الدولة وحدها من تملك خيار الحرب و السلم وهذا ما ناقشناه مع باراك".

وقال "حزب الله جزء من الدولة اللبنانية وجميع نواب "الحزب" صوّتوا على البيان الوزاريّ، والشيخ نعيم قاسم ملتزم باتفاق الطائف وترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار ولا أعتقد أنه قرر الخروج عن تلك المسلّمات".

وتابع "براك حمل سلسلة أفكار للانسحاب الإسرائيلي وللعودة لاتفاق وقف اطلاق النار ورئيس الجمهورية سلّمه لائحة ملاحظات"، مضيفاً "نحن منذ اتفاق الطائف متأخرون جدا عن ما يسمى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية".

وقال "ما من أي "ترويكا" ولا غيرها في ما خص آلية التفاوض مع المبعوث الأميركي ولا أحد يزايد علينا في هذا الصدد ونحن نعرف تمامًا أن القرار يتخذ في مجلس الوزراء".