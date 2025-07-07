نبيل بدر: إشادة براك بالرد اللبناني يجب أن تُشكّل فرصة حقيقية أمام الحكومة لاتخاذ خطوات جريئة ومسؤولة

أشار النائب نبيل بدر في بيان الى أن إشادة الموفد الأميركي توم براك بالرد اللبناني السريع والمتزن، وتأكيده دعم بلاده لأي مسار نابع من الداخل اللبناني، يجب أن تُشكّل فرصة حقيقية أمام الحكومة اللبنانية لاتخاذ خطوات جريئة ومسؤولة".
ودعا بدر الحكومة إلى التقاط هذه اللحظة واغتنام الفرصة السانحة للتغيير، من خلال اجتماعها على اتخاذ القرار الوطني ببسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتثبيت حصرية السلاح بيدها.
وأضاف :"إمّا دولة موحّدة قادرة على الإصلاح... أو لا دولة".
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