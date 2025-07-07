شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية من أجل مصر بشأن انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية من أجل مصر، وذلك لمناقشة استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ، بمقر حزب حماة الوطن، بحضور ممثلي الأحزاب الـ12 المشاركة في القائمة، إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتضم القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ كلاً من أحزاب: مستقبل وطن، حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، الوفد، المصري الديمقراطي، العدل، الإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، الحرية المصري، والمؤتمر، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.