شكرا لقرائتكم خبر عن الجود عضو التحالف الوطنى توزع 1000 وجبة ساخنة داخل مسجد عمرو بن العاص والان مع تفاصيل الخبر

نظّمت مؤسسة الجود الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مائدة إطعام بمناسبة يوم عاشوراء، قامت خلالها بتوزيع 1000 وجبة ساخنة على الصائمين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمحتاجين، داخل مسجد عمرو بن العاص، أحد أعرق المساجد في مصر.

تأتي هذه المبادرة في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به المؤسسة، وتعزيزًا لقيم الرحمة والتكافل الاجتماعي.

وأكدت المؤسسة أن هذا النشاط يأتي ضمن خطة عملها المستمرة، والتي تستهدف تنفيذ مبادرات إنسانية وتنموية مؤثرة تخدم الفئات الأولى بالرعاية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.



توزع 1000 وجبة ساخنة داخل مسجد عمرو بن العاص