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الجود عضو التحالف الوطنى توزع 1000 وجبة ساخنة داخل مسجد عمرو بن العاص

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  • الجود عضو التحالف الوطنى توزع 1000 وجبة ساخنة داخل مسجد عمرو بن العاص 1/3
  • الجود عضو التحالف الوطنى توزع 1000 وجبة ساخنة داخل مسجد عمرو بن العاص 2/3
  • الجود عضو التحالف الوطنى توزع 1000 وجبة ساخنة داخل مسجد عمرو بن العاص 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الإثنين، 07 يوليو 2025 03:39 م

نظّمت مؤسسة الجود الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مائدة إطعام بمناسبة يوم عاشوراء، قامت خلالها بتوزيع 1000 وجبة ساخنة على الصائمين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمحتاجين، داخل مسجد عمرو بن العاص، أحد أعرق المساجد في مصر.

تأتي هذه المبادرة في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به المؤسسة، وتعزيزًا لقيم الرحمة والتكافل الاجتماعي.

وأكدت المؤسسة أن هذا النشاط يأتي ضمن خطة عملها المستمرة، والتي تستهدف تنفيذ مبادرات إنسانية وتنموية مؤثرة تخدم الفئات الأولى بالرعاية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.

الجود عضو التحالف الوطني توزع 1000 وجبة ساخنة داخل مسجد عمرو بن العاص (2)
 توزع 1000 وجبة ساخنة داخل مسجد عمرو بن العاص 

 

الجود عضو التحالف الوطني توزع 1000 وجبة ساخنة داخل مسجد عمرو بن العاص (1)
التحالف الوطني يوزع 1000 وجبة ساخنة 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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