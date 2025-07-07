شكرا لقرائتكم خبر عن "مؤسسة أبو العينين" عضو التحالف الوطني تواصل جهودها في محو الأمية وتمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار رسالتها التنموية الراسخة منذ نشأتها، تواصل مؤسسة أبو العينين – عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي – جهودها التي تهدف إلى تمكين الإنسان وتنمية وعيه ومهاراته، انطلاقًا من إيمانها بأن التعليم هو حجر الأساس للنهوض بالمجتمع.

عقدت المؤسسة اليوم اختبارًا جديدا لعشرات الدارسين كمرحلة ثانية بعد أن اجتازوا الاختبار الاول الذي عقدته المؤسسة بالتعاون مع هيئةمحو الأمية وتعليم الكبار بالجيزة

وتُعد قضية محو الأمية من أبرز أولويات المؤسسة على مدار عقود، حيث أنشأت عشرات الفصول التعليمية المجانية، إدراكًا منها لأهمية محو الأمية في تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص العمل.

وخلال الأشهر الماضية فقط، نظّمت المؤسسة بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار بالجيزة عددًا من امتحانات محو الأمية، اجتازها المئات من المواطنين من الرجال والسيدات،، وسط أجواء إيجابية تعكس إصرار المشاركين على تحسين واقعهم.

ولم تكتف المؤسسة بمنح هؤلاء المواطنين فرصة الحصول على شهادة محو الأمية، بل قامت برعاية مئات الدارسين حتى مراحل التعليم الجامعي، دعمًا لمسيرتهم التعليمية حتى نهايتها، كما خصصت برامج لتمكين السيدات المعيلات اللاتي اجتزن برامج محو الأمية، عبر تقديم دعم اقتصادي مباشر من خلال إقامة مشروعات صغيرة تساعدهن على تأمين مصدر دخل كريم.

وتؤكد مؤسسة أبو العينين التزامها بمواصلة هذا الدور المجتمعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادراتها في محو الأمية وتمكين المرأة، سعيًا لبناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة في التنمية المستدامة.

جمعية أبو العينين تواصل جهودها في محو الأمية

جمعية أبو العينين تواصل جهودها في محو الأمية

جمعية أبو العينين تواصل جهودها في محو الأمية

جمعية أبو العينين تواصل جهودها في محو الأمية