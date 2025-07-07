شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للإعلام يستدعى الممثل القانوني لقناة "ON E" بسبب برنامج "معكم منى الشاذلي" والان مع تفاصيل الخبر

بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة "ON E" لجلسة استماع بشأن ما تضمنته إحدى حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، من عرض لبعض الأعمال الفنية دون التأكد من حقوق الملكية الفكرية.