شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: المشاركة فى انتخابات الشيوخ واجب وطنى.. والقائمة الوطنية نموذج لتحالف سياسي يرسخ تمثيلًا برلمانيًا فاعلًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكوَّن من 42 حزبًا سياسيًا، جموع المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مشددًا على أهمية اختيار من يمثلهم تحت قبة المجالس البرلمانية بوعي ومسؤولية.

وأكد "مطر" أن المشاركة في العملية الانتخابية ليست مجرد حق دستوري، بل هي واجب وطني يعكس وعي المصريين واستعدادهم للمساهمة في بناء مستقبل الوطن، في ظل أجواء من الاستقرار السياسي والانفتاح الديمقراطي الذي تعيشه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ: "نحن نعيش مرحلة جديدة من التعددية الحزبية والفرص المتساوية في المنافسة، ومن المهم أن يستغل المواطن هذا المناخ الديمقراطي لاختيار النائب القادر على التعبير عن تطلعاته وحل مشاكله والتفاعل مع قضايا دائرته."

وأضاف "مطر" أن حزب إرادة جيل يراهن على وعي الشعب في دعم المسار الديمقراطي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب نوابًا على قدر المسؤولية، يتمتعون بالكفاءة والانتماء الحقيقي، ويضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وشدد أن المشاركة في الانتخابات ليست فقط دعمًا للحياة السياسية، بل دعم للاستقرار، وتعزيز لمسيرة التنمية التي تقودها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وتوجه النائب تيسير مطر بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مسيرة التنمية وباني الجمهورية الجديدة، على ما يبذله من جهود عظيمة لترسيخ دعائم الدولة الوطنية، وإرساء دعائم الاستقرار السياسي، وفتح المجال أمام القوى السياسية والحزبية للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

وأكد أن ما وصلت إليه مصر اليوم من أمن واستقرار وحرية سياسية ما كان ليتحقق لولا رؤية قيادية حكيمة، وإرادة لا تلين، وإيمان حقيقي بقدرة الشعب المصري على صناعة مستقبله من خلال المشاركة الواعية والعمل المشترك.

كما ثمّن "مطر" الدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة المصرية في حماية أمن الوطن واستقراره، والتصدي بكل قوة لمحاولات العبث بمقدرات الدولة، مؤكدًا أن رجال الجيش والشرطة هم درع الوطن وسنده، والضامن الحقيقي لأمان المواطن وسلامة المجتمع.

وقال: "إن دماء الشهداء وتضحيات الأبطال من أبناء القوات المسلحة والشرطة هي التي مهدت الطريق أمام هذه المسيرة السياسية التي نراها اليوم، وعلينا أن نرد لهم الجميل بالمشاركة في دعم الدولة واستكمال ما بدأوه من حماية وبناء."

وفي تصريحاته بشأن الاستعدادات الجارية، أكد رئيس حزب إرادة جيل، أن القائمة الوطنية "من أجل مصر" تمثل تجسيدًا حقيقيًا لفكرة التوافق السياسي والتعددية الحزبية، حيث تضم في تشكيلها ممثلين عن مختلف التيارات، ما يعكس حالة نضج وطني في التعامل مع الاستحقاقات الديمقراطية.

وشدد "مطر" على أن اختيار الأسماء يتم وفق معايير صارمة، أبرزها الكفاءة والخبرة والقدرة على خدمة المواطنين، مؤكدًا أن القائمة تسعى لتقديم وجوه قادرة على القيام بدورها التشريعي والرقابي بوعي ومهنية، بما يخدم الدولة المصرية ويعزز ثقة الشارع في البرلمان المقبل.