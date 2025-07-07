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وزير الشباب يؤكد موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على تعديلات قانون الرياضة

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وزير الشباب يؤكد موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على تعديلات قانون الرياضة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود حسين

الإثنين، 07 يوليو 2025 04:39 م

توجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالشكر للمستشار الدكتور رئيس المجلس على إتاحة مناقشة مشروع قانون الرياضة بشكل مستفيض، وعرضه على الجلسة العامة لإقراره.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم 7 يوليو 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة.

كما أشاد وزير الشباب والرياضة بمناقشات لجنة الشباب والرياضة حول مشروع القانون وما أدخلته من تعديلات على مواده، تتضمن حلول سريعة لمعالجة الإشكاليات الدستورية في بعض نصوصه، ويؤكد توافقه مع كافة التعديلات.

وأكد وزير الشباب الرياضة على موافقة اللجنة الأولمبية المصرية على تعديلات قانون الرياضة، مشيرا أن اللجنة الأولمبية اقترحت تعديل شرط ألا يكون المرشح لمجلس إدارة الأندية قد مضى عليه دورتين متتاليتين بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة على ذات المنصب، لتصبح 3 دورات متتالية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي، على أن يعمل بهذا الشرط بأثر فوري وليس بأثر رجعي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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