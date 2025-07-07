شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقر تطبيق نظام البكالوريا بقانون التعليم واعتباره اختياريا والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتطبيق نظام البكالوريا في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وجاءت المواد كما وافق عليها المجلس كالتالي:

(المادة الثانية)

يضاف إلى الباب الثالث من قانون التعليم المشار إليه فصلان جديدان بعنوان "الفصل الرابع: التعليم بنظام البكالوريا"، "الفصل الخامس: التعليم الثانوي المهني"، تكون نصوصهما على النحو الآتي:

الفصل الرابع: التعليم بنظام البكالوريا

مادة (37) مكرراً: (مستحدثة)

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظاما اختيارياً مجاناً يتقدم إليه من كان حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأُخرى أثناء سنوات الدراسة.

ورفض المجلس والحكومة مقترح من النائب إيهاب منصور، بحذف هذه المادة المستحدثة، حيث قال النائب: إننا مع التطوير، سمعنا هذه البنود مساء أمس شفويا ورأيناها مكتوبة فجر اليوم، نفهم ما التطوير ونفهم ما نوافق عليه يمكن يكون جيد ونوافق عليه، كيف نوافق على نظام جديد ليس عندنا تفاصيل عنه، حتى أمس كنا نتناقش هيتنفذ ازاى ولا توجد آليات واضحة، لا توجد رؤية واضحة، وما هى تكىليبفه، كيف نوافق على نظام يطبق خلال شهرين ولا نعرف مدى جاهزية الحكومة له، وهل مدرج في الموازنة أم لا.

وقال النائب سامي هاشم، رئيس اللجنة: عندما سألنا الوزير عن أهداف القانون هل هو نظام البكالوريا وقال نعم، طلبنا منه أن يوضع نظام شفاف وطلبنا أن يكون هذا النظام اختياريا ومجانيا حتى لا يرهق كاهل الأسر، والتفاصيل الأخرى الدقيقة ستعود للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للتعليم الجامعي.

مادة (37) مكرراً 1: (مستحدثة)

تكون مدة الدراسة فى نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.

ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة.

ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعىالقواعد المنظمة لقبول الطلاب فى هذا النظام.

مادة (37) مكرراً 2: (مستحدثة)

يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليمالفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح.

على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي.

ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيه فى كل مرة للمادة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها على 400 جنيه للمادة الواحدة.

مادة (37) مكرراً 3: (مستحدثة)

يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها.