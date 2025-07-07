شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى تنفذ قافلة طبية ومعارض أثاث وملابس فى 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهودها المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، نفذت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عددًا من الأنشطة الخدمية والتنموية في ثلاث محافظات، شملت قافلة طبية ومعارض أثاث وملابس، استفاد منها مئات المواطنين.

ففي محافظة الشرقية، نظّمت الجمعية قافلة طبية بمركز الزقازيق، شملت قرى النخاس، وكفر الأشراف، وبني شبل، وطهرة حميدة، وقدّمت خلالها خدمات الكشف والتحاليل والعلاج المجاني لـ274 مواطنًا.

وفي محافظة الغربية، أقامت "الأورمان" معرضًا خيريًا للأثاث لخدمة الأسر الأولى بالرعاية في قرى عزبة البكري، وسجين الكوم، وعزبة الجلايلة، وعزبة مصباح جاد، وكوم علي، وبلغ عدد المستفيدين 532 مواطنًا.

كما نظّمت الجمعية معرضًا للملابس في محافظة البحيرة بمركز أبو المطامير، وشمل قرى عزبة الصعايدة، وسيدي دمين، والرابعة جناكليس، وتلة المركب، واستفاد منه 540 مواطنًا.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن الخطة التي تنفذها جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر للمواطنين في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.



جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني تنفذ قافلة طبية



جمعية الأورمان عضو التحالف معارض أثاث وملابس