أفاد مسؤول فلسطيني لوكالة "أ ف ب"، عن "انتهاء جلسة ثانية من ال​مفاوضات​ غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بعد ظهر الإثنين في الدوحة من دود تحقيق لكن المفاوضات سوف تستمر".

كانت هذه تفاصيل خبر "أ ف ب": انتهاء جلسة المفاوضات بين حماس وإسرائيل في الدوحة دون تحقيق اختراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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