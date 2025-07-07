مكتب التحقيقات الفيدرالي الروسي: العثور على جثة وزير النقل بعد إقالته والفرضية الرئيسية هي الانتحار

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الروسي، عن "العثور على جثة ​وزير النقل الروسي​ بعد إقالته والفرضية الرئيسية هي الانتحار".

هذا وأفاد مرسوم رئاسي روسي بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقال وزير النقل رومان ستارفويت اليوم الاثنين بعد أن شغل هذا المنصب ما يزيد قليلا على عام".

ولم تصدر تفاصيل بشأن أسباب الإقالة المفاجئة.

وكان ستارفويت قد تولى المنصب في مايو 2024 بعد قرابة 5 سنوات قضاها حاكما لمنطقة كورسك في غرب روسيا.

وفي وقت لاحق من اليوم الاثنين، أعلن الكرملين أن "بوتين عين أندريه نيكيتين نائب ستارفويت قائما بأعمال وزير النقل".

المصدر: وكالات