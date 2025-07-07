الشرع وصل الى الإمارات في زيارة رسمية

وصل الرئيس السوري ​أحمد الشرع​ والوفد المرافق له الى ​الإمارات​، في زيارة رسمية.

وقالت الرئاسة السورية إن اوزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد كان في استقبال الشرع والوفد المرافق له.

وتُعد هذه الزيارة الثانية من نوعها خلال أقل من عام، حيث كان رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان قد استقبل الشرع في نيسان الماضي بقصر الشاطئ في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.