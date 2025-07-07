بزشكيان أكد أن إسرائيل حاولت اغتياله: على أميركا أن تمتنع عن التورّط في حرب ليست حربها

أشار الرئيس ال​إيران​ي ​مسعود بزشكيان​، ردًا على سؤال للصحفي تاكر كارلسون خلال مقابلة معه حول ما إذا كانت إيران ستستأنف الدبلوماسية، الى أنني "أنا أعتقد أننا نستطيع بسهولة كبيرة حلّ خلافاتنا مع ​الولايات المتحدة​ من خلال الحوار والمحادثات".

وأضاف أن "هدف إيران كان التوصل إلى الإطار أو الأساس لاتفاق تُحترم فيه حقوق جميع الأمم – الأمة الإيرانية"، لافتاً الى أنه "يمكن لإيران الحفاظ على حقها في التخصيب". وقال "لم نرد أبدًا شيئًا يتجاوز احترام حقوقنا – حقوقنا المشروعة".

وتابع بزشكيان "أنا أؤمن أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يمكنه أن يوجّه المنطقة والعالم نحو السلام والطمأنينة، أو من جهة أخرى أن يقودها نحو حروب لا تنتهي".

وأضاف "نحن لا نرى مشكلة في العودة إلى المفاوضات"، مشيراً الى أن "إيران تواجه أزمة بسبب الهجمات ونحن بحاجة لتجاوزها".

وقال إن "هناك شرطًا لاستئناف المحادثات: كيف يمكننا أن نثق بالولايات المتحدة مجددًا؟ إذا عدنا إلى المفاوضات، كيف سنعرف يقينًا أن النظام الإسرائيلي لن يُمنح مرة أخرى الإذن لمهاجمتنا أثناء المحادثات؟"

ولدى سؤاله عمّا إذا حاولت إسرائيل اغتياله، أجاب بنعم، وقال إن دليله على ذلك هو "كنت في اجتماع وحاولوا قصف المنطقة التي كنا نعقد فيها ذلك الاجتماع".

وأضاف: "اقتراحي هو أن تمتنع الإدارة الأميركية عن التورّط في حرب ليست حربها. هذه ليست حرب أميركا. إنها حرب نتانياهو، الذي يدبّر مؤامرات شيطانية للمنطقة بأكملها".

وعندما سأله كارلسون ما إذا كان يجب على الناس أن يخافوا من إيران، قال بزشكيان إن "إيران لم تغزُ أي دولة منذ 200 عام"، وقال إنّ شعار "الموت لأميركا" لا علاقة له بالشعب الأميركي أو حتى بالمسؤولين الأميركيين، مضيفًا "أود أن أخبرك وأذكّرك أن هذه ليست دعوة لموت الشعب الأميركي أو المسؤولين. الموت للجرائم والفظائع. للمضايقة. لاستخدام القوة".

وعند سؤاله عن وجود خلايا نائمة إيرانية في الولايات المتحدة، لفت بزشكيان الى أن "هذه أول مرة أسمع بهذا الأمر، وهذا غير صحيح تمامًا لأن الإيرانيين مؤيدون للسلام والطمأنينة".

وشدد على أن "إيران تريد السلام، ولم تسعَ قط لامتلاك أسلحة نووية، وأن إسرائيل هي المسؤولة عن كل شيء وتحاول جرّ الولايات المتحدة إلى حروب لا تنتهي".

وأضاف "المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي يعتقد أنه بإمكان المستثمرين الأميركيين القدوم إلى إيران".