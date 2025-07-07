الوطني الحر: نؤيد الجهود السلمية لحل مسألتي الاحتلال الإسرائيلي وحصرية السلاح بيد الدولة

أعلن التيار الوطني الحر تأييده للجهود السلمية المبذولة لحل مسألة الاحتلال الإسرائيلي للبنان واعتداءاته عليه، وكذلك لمسألة حصرية السلاح بيد الدولة. وأبدى التيار نظره الإيجابي إلى كلام الموفد الأميركي السفير توم براك بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، واعتبر أن الدينامية الحاصلة تشكل فرصة سانحة وممكنة لإيجاد حل للسلاح خارج الدولة.
ودعا التيار السلطة اللبنانية وحزب الله على حد سواء إلى اغتنام هذه الفرصة من أجل تحرير الأرض والأسرى والموارد، وإجراء الإصلاحات المالية الموعودة، إضافة إلى إتمام حل نهائي وسريع لأزمة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين.
ورأى التيار الوطني الحر أن على الجميع تحمل مسؤولية الانخراط الجدي في مسار إعادة السلام والازدهار إلى لبنان، معتبراً أن ذلك يتطلب وعياً وطنياً استثنائياً، لا شعبوية رخيصة أو تحريضاً قاتلاً، بهدف الوصول إلى خاتمة تنهي معاناة اللبنانيين وتضع حدّاً لعقود من القهر والقتل والدمار.
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