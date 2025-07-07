قوى الأمن عمّمت صورة فتاة فُقِدت في محلّة الميناء – طرابلس

عممت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المُختصّ، صورة المفقودة: آية عبد الرزّاق السبقجي (مواليد عام 2000، لبنانية) التي فُقِدَت مساء تاريخ 6–7-2025 في محلّة الميناء – طرابلس".
وطلبت "من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة الميناء في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرّقم: 616985 –06 للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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