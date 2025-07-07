وزير الاقتصاد عقد اجتماعا تقنيا وهندسيا لمعالجة مسألة صوامع مرفأ بيروت

عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط اجتماعًا تقنيًا وهندسيًا خُصّص لبحث ومناقشة إيجابيات وسلبيات الخيارات المتاحة المختلفة، لمسألة صوامع مرفأ بيروت المتضرّرة، وما تنطوي عليه من اعتبارات هندسية وبيئية دقيقة، ونظرًا للأهمية الرمزية التي تمثّلها هذه الصوامع بالنسبة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ.
وأكد أن "هدفه هو رفع توصية مدروسة إلى مجلس الوزراء بشأن هذا الملف خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
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