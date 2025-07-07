أشار النائب بلال عبدالله ، في تصريح له الى أن "اللجان النيابية المختصة ناقشت قوانين تمديد سن التقاعد لاعضاء السلك الدبلوماسي ولاساتذة الجامعة اللبنانية"، متسائلا :"أين أصبحت الاقتراحات المتعلقة بكل الموظفين لملء الشغور، ولو لمرة واحدة، في ظل عدم ممانعة مجلس الخدمة المدنية؟ مطلوب الشمولية والعدالة. من جديد مقاربات طبقية حتى في الادارة".

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: أين أصبحت الاقتراحات المتعلقة بكل الموظفين لملء الشغور؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.