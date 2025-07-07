افادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، عن أن "بتاريخ 11-6-2025، حصل تلاسن بين عامل في إحدى محطات الوقود في محلة الشياح، وأحد الزبائن على متن "فان" لون أبيض، تطور إلى تدافع وتضارب، ومن ثم غادر سائق الفان ليعود لاحقا برفقة شخص آخر على متن دراجة آلية، وقام بإطلاق النار من بندقية حربية باتجاه المحطة ولاذا بالفرار إلى جهة مجهولة. وقد أصيب عامل في المحطة بقدمه، ونقل إلى مستشفى للمعالجة".
واشارت الى ان "على الأثر، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي استقصاءاتها وتحرياتها، وتوصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية مطلق النار ومكان وجوده، ويدعى: ع. إ. ز (مواليد العام 1993، لبناني)".
واواضحت ان "بتاريخ 26-6-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة المذكورة عند تقاطع مار مخايل– الشياح، وضبطت ال"فان" والدراجة. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة إطلاقه حوالي ثلاثين عيارا ناريا تجاه المحطة، وكان برفقته شخص آخر، وذلك على خلفية إشكال حصل بينه وبين عمال المحطة. وأنه قد باع البندقية بعد حصول الحادثة. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص، فيما لا يزال العمل جاريا لتوقيف المتورط الآخر".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف شخص أطلق النّار على محطّة محروقات في الشّيّاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.