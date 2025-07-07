المستشار العسكري للمرشد الإيراني: إيران أنتجت حتى الآن آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة وهي في أماكن آمنة

كشف المستشار العسكري للمرشد الإيراني يحيى رحيم صفوي أن "إيران أنتجت حتى الآن آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة وهي في أماكن آمنة"، مؤكدا ان "القوات المسلحة الإيرانية جاهزة لكل سيناريوهات العدو".
واشار الى ان "إسرائيل تعرف أن إيران لم تستخدم بعد كل قواتها وجيشنا لم يشارك بكامل قدراته"، لافتا الى انه "لا يمكن تدمير علوم الطاقة النووية السلمية وصناعة الصواريخ في إيران".
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