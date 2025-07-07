الجيش الروسي اعلن السيطرة على أول بلدة في منقطة دنيبروبيتروفسك الاوكرانية

أعلن الجيش الروسي "السيطرة على أول بلدة صغيرة في منقطة ​دنيبروبيتروفسك​ الواقعة في وسط أوكرانيا الشرقي".

واشار الجيش الروسي في بيان الى ان "تمّ تحرير بلدة داتشنوي في منطقة دنيبروبيتروفسك".

وكانت وحدة أوكرانية تقاتل في المنطقة، أفادت بأنّها "لا تزال تسيطر على داتشنوي".

وتتعرض منطقة دنيبروبيتروفسك، وخصوما عاصمتها دنيبرو، لضربات روسية متواصلة منذ بدأت موسكو هجومها واسع النطاق على أوكرانيا في شباط 2022.

وتعدّ هذه المنطقة مركز تعدين وصناعة مهما بالنسبة لأوكرانيا.

وفي وقت مبكر الإثنين، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنّ "قواتها صدّت هجمات روسية الأحد في محيط البلدة".